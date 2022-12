Che tempo fa oggi a Salerno? La parola agli esperti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli A Napoli il clima è sereno con cielo limpido. L'umidità è del 70%, la temperatura media è di 13,22°C con minima di 7,67°C e massima di 13,59°C. La velocità del vento è 1,67km/h mentre i nuvoloni occupano solo lo 5% del cielo. In base a questo meteo,a Napoli si può godere di una splendida giornata e cielo limpido. Le temperature medie sono di 13,22°C con la minima di 7,67°C e la massima di 13,59°C. L'umidità è del 70% mentre al momento il vento soffia solo leggermente con 1,67km/h. La frazione della presenza nuvolosa è pari a soltanto 5%. Apriamo quindi le porte alla possibilità di usufruire appieno di questa bella giornata in libertà: fare una ...

