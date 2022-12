Cavalla gravida viene rubata da un allevamento e abbandonata in strada | investita e uccisa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Unada unè morta dopo essere statada un'auto a San Benigno Canavese, in provincia di Torino. L'episodio, di cui si è avuta notizia nelle scorse ore, è avvenuto domenica...

Today.it

I ladri si sono resi conto di non avere un mezzo adatto per trasportare l’animale e così l’hanno abbandonata lungo la provinciale. Sul ...Una cavalla gravida è stata prima rubata da un allevamento e poi investita mortalmente, perdendo quindi anche il puledrino che aveva in grembo, da un'auto pirata, che è fuggita dopo l'accaduto, nella ...