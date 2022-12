Calciomercato com – Sampdoria | Caputo addio Il presidente dell’Empoli | ‘Ci chiama tutti i giorni’ | Mercato

Calciomercato.com

Commenta per primo L'Al - Nassr aspetta Cristiano Ronaldo . Secondo quanto riportato da Marca , il club saudita attende che il fenomeno portoghese sciolga le proprie riserve entro la fine dell'anno. L'...Commenta per primo Andrés Iniesta di nuovo a Barcellona , magari come assistente di Xavi E' il sogno di tanti tifosi blaugrana e sul tema ha voluto rispondere lo stesso Iniesta, oggi al Vissel Kobe ,... Milan, Montella alleato per Bakayoko: risparmio da 18 milioni ... Lionel Messi è leggenda ed è già scattata la corsa ai suoi 'oggetti', diventati di culto in un battito di ciglia. L'ultimo è il bisht, l'abito tradizionale indossato in occasione dei festeggiamenti ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...