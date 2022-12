Bollette | l’ultima beffa dalla manovra di bilancio

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La tassa sugli extraprofitti delle società energetiche conseguenti all'aumento dei costi dell'energia viene ridimensionata La tassa sugli extraprofitti è stato un provvedimento deciso dal governo Draghi e motivato dallo stesso ex premier in una conferenza stampa per raggiungere un chiaro obiettivo: prelevare da chi ha fatto ricavi maggiori dall'aumento dei costi dell'energia e distribuirli al