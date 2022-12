Blockchain | la moda ci scommette | ma il crollo delle crypto fa paura

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Anche il mondo dellaapre allama ilcriptovalute deve far riflettere La trasparenza e lo sviluppo sostenibile rappresentano la nuova frontiera del settore della. Acquistare un capo dalla provenienza certa significa dargli un surplus di valore rispetto alla concorrenza. L’Italia è un paese guida nel asset della. Il marchio Made in Italy oggi vuol dire garanzia di qualità e trasparenza. Non a caso i prodotti provenienti dal nostro Paese vengono esportati in tutto il mondo e fanno tendenza. Una recente ricerca dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato che il 67% degli italiani è disposto a pagare dal 5% al 20% in più per un prodotto di origine italiana certa e garantita. Chiaramente più è alta la qualità e ...