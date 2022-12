Avellino | in casa con 400 grammi di marijuana | arrestato 47enne

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva allestito una vera e propria piantagione all’interno della sua abitazione di. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri della Compagnia dihanno tratto in arresto un. Alcune stanze dellaerano state attrezzate per coltivare la cannabis in ambienti chiusi. Sequestrati 400digià essiccata insieme ad un bilancino di precisione e una lampada irradiante per stimolare il ciclo vegetativo delle piante. Dopo essere stato trasferito agli arresti domiciliari, l’indagato verrà processato con rito direttissimo per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

