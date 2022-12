Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)DEL 20 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO; INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE RIANO; RESTIAMO IN LOCALITA’ RIANO DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA TIBERINA, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL KM 8 NELLE DUE DIREZIONI; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASSIA E-TERAMO; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA-FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIALE ISACCO ...