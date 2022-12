Traffico Roma del 20-12-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di spostamento con di ritiro questo l’obiettivo dei nuovi punti di ritiro che permetteranno agli utenti del trasporto pubblico di prelevare gli ordini acquistati on line o effettuare i Resi direttamente Nelle stazioni della metropolitana i Locker così si chiamano in gergo sono già attivi Nelle stazioni di Valle Aurelia e Anagnina sulla linea termini è Sant’Agnese Annibaliano sulla linea B Pigneto Malatesta Teano Mirti e Torre Maura della metro C e la programma di installazione proseguirà nei prossimi giorni e si concluderà nei primi mesi del 2023 quando il servizio sarà disponibile è in vigore il piano della mobilità messa a punto dal Campidoglio in occasione delle festività natalizie fino al 8 gennaio saranno in strada tutti i giorni le 2 circolo è gratuita e free uno è free ...