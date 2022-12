Serve una svolta contro la tecnologia cinese L’opinione di Mayer

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ora è dimostrato: il 51% del 5G italiano è in mano ad aziende cinesi. Da dieci anni ho segnalato ripetutamente e in modo circostanziato (in sede pubblica e riservata) che la politica italiana aveva imboccato una scelta sbagliata che avrebbe portato a questo risultato. La mia non è stata una posizione solitaria. Con il passare degli anni si sono succeduti report sempre più accurati dell’intelligence su backdoor, telefonia mobile e videosorveglianza nonché alert dei nostri alleati statunitensi. Sul piano poltico-parlamentare da cinque anni una posizione molto netta e unanime sui pericoli del 5Gè stata assunta dal Copasir presieduto da Lorenzo Guerini, Raffaele Volpi e Adolfo Urso. Purtroppo neppure questa presa di posizione – per quanto autorevole e ben argomentata – ha inciso più di tanto. Né le gare ministeriali per le frequenze né quelle di Consip e di ...

