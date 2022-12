Segugio smarrito sul Monte Tezio | recupero acrobatico - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il cane si era rifugiato su uno scoglio di parete in zona San Giovanni del Pantano. Intervenuto il Gruppo speleo alpino fluviale. La bestiolina sta ...... che segnalavano la presenza del cagnolino, gli agenti si sono messi subito sulle tracce ... Dal collare i poliziotti sono risaliti al suo nome, Pulce, una femmina di razzaitaliano, e ... Segugio smarrito sul Monte Tezio: recupero acrobatico Il cane si era rifugiato su uno scoglio di parete in zona San Giovanni del Pantano. Intervenuto il Gruppo speleo alpino fluviale. La bestiolina sta bene ...Pubblichiamo l'appello per un cane smarrito a Termoli: "Si è in qualche modo allontanato dal suo giardino il 16 dicembre, in zona Porticone, un cane di ...