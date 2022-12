Scuola | stop ai cellulari in classe Valditara | Troppe distrazioni | rispettare i docenti

Adnkronos

... su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano NazionaleDigitale (...ai cellulari in classe. È stata diffusa oggi alle scuole una circolare, firmata dal ministro ... Il ministro: 'luogo per esaltare talento e creatività' 'L'interesse comune che intendo ... Scuola, stop ai cellulari in classe: inviata circolare a istituti "L’interesse comune che intendo perseguire - spiega ancora il ministro nella nota - è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e ...È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le ...