Sampdoria | Winks | «A volte basta vincerne una per far scattare qualcosa»

(Di martedì 20 dicembre 2022), le parole di Harry: «Penso sia fondamentale dimenticare il passato e concentrarsi solo sul futuro» Harryha riacceso le speranze di salvezza dellain Serie A, nonostante un avvio di stagione difficoltoso. Ecco il messaggio lanciato dal centrocampista inglese. DICHIARAZIONI – «Penso sia fondamentale dimenticare il passato e concentrarsi solo sul futuro. Queste due settimane in Turchia ci stanno aiutando. La sicurezza, la confidenza, l’autostima sono pedine fondamentali nel calcio. Avincere una partita per faredentro, è a questo che dobbiamo puntare. Per poi giocarcela. Penso che ci siano ancora le possibilità di salvarci». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene ...

Sul fronte dei singoli Nikita Contini è tornato ad allenarsi con il gruppo dei portieri e il preparatore Michele De Bernardin mentre Harry ha lavorato sul campo con il riabilitatore Luca. Sampdoria, Winks: «Scusa Giampaolo. Stankovic Mi sta vicino» Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha riacceso le speranze di salvezza dei blucerchiati in Serie A: le dichiarazioni Harry Winks ha riacceso le speranze di salvezza della Sampdoria in Serie. Futuro Winks-Sampdoria - La Sampdoria, in estate, ha acquistato Harry Winks. Dopo l'infortunio il centrocampista chiarisce il suo futuro.