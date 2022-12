Roma | in via della pace esposta un’istallazione contro la guerra in Ucraina Alemanno | “Petizione perché ci sia una tregua di Natale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Uno striscione lungo 20 metri, tutto attorno al cantiere di restauro di Palazzo Gambirasi a, recita: “Una via per ladiin“. È l’istallazione inaugurata oggi, 20 dicembre, dal comitato “Fermare la”. “Un grido a chi non vuole vedere – ha dichiarato Gianni, portavoce del comitato -. Vogliamo ricordare ai cittadinini e ai tanti turisti che senza fermare subito lainnon c’è nessuna speranza per il nostro continente e cresce un grande pericolo per tutto il mondo“. L’ex sindaco diha presenziato all’inaugurazione insieme al presidente del comitato e ideatore dell’istallazione, Massimo Arlechino, e al reverendo Michael Max, rettore del ...