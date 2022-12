Reggina-Inter | streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Il capogiro nell'intervallo di- Bari, con conseguente sostituzione e trasporto in ospedale,... giovedì c'è l'amichevole di lusso al Granillo contro l'mentre lunedì 26 si va ad Ascoli per ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Colombi; Bouah, Loiacono, Camporese, Di Chiara; Lombardi, Majer, Fabbian; Ricci, Gori, Rivas. All. F. Inzaghi.(3 - 5 - 1 - 1): ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Giovedì pomeriggio la Reggina riceve l'Inter per un'amichevole di lusso, intanto la squadra di Simone Inzaghi si é allenata ad Appiano Gentile e soprattutto si é ...