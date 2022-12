Nel cast di Amici 22 stanno per arrivare tre new entry? L’indiscrezione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nel corso delle ultime ore, si sono rese sempre più insistenti le voci in merito al possibile ingresso di tre nuove allieve all’interno della scuola di22. Una volontà espressa anche dalla stessa Lorella Cuccarini che non ha nascosto il suo interesse per una delle ragazze che potrebbero entrare a far parte delsubito dopo le vacanze natalizie. Scopriamo insieme chi sono e qual è la “preferita” di Lorella. Ad22 arrivano tre nuove allieve Come dicevamo prima, la scuola disembra ormai essere pronta ad accogliere tre nuove allieve: la ballerina Vanessa e le cantanti Aurora e Valeria. A catturare l’attenzione della Cuccarini pare che sia stata proprio quest’ultima, Valeria Mancini, la quale è in realtà una famosissima tiktoker conosciuta con il nickname di ValeriVallery. Il suo successo sul web è ...

TV2000

... come Logan - The Wolverine per certi versi, sarà la storia di 'un eroe al tramonto' senza la cupezza della pellicola del 2017 interpretata da Hugh Jackman :d' Indiana Jones 5 troviamo ...Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp (regista di District 9, Elysium) e vedeDavid Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Daniel Puig, Josha Stradows, Darren Barnet e Thomas Kretschman. ... Retroscena: Malika Ayane nel cast di Cats - Ufficio Stampa Il 20 dicembre va in onda su Canale 5 Le streghe con Anne Hathaway: trama e cast del film tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl ...Un cast scoppiettante è quello proposto nel primo trailer di Maybe I Do, una rom com guidata da tantissime stelle come Richard Gere, Emma Roberts e Diane Keaton.