Manovra | Salvini “Chiudere presto e bene”

TGCOM

'È chiaro che le opposizioni fanno il loro mestiere, ma lava approvata assolutamente entro capodanno', aggiunge. 'Quindi se si può discutere approfonditamente bene, altrimenti, siamo ..."La Lega è assolutamente in forze e in forma, le polemiche a livello locale non mi sfiorano. Devo portare a casa unada 30 miliardi". Così il leader della Lega Matteodurante un incontro stampa a Milano ha risposto alla richiesta di un commento sulla decisione di Umberto Bossi di dar vita al gruppo ... Manovra, Salvini: "Pronti a correre per approvarla entro il 31 dicembre" MILANO (ITALPRESS) – “Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene perchè aiuta milioni di famiglie in difficoltà. E’ ...Milano, 20 dic. (askanews) - 'La Lega è assolutamente in forze e in forma, le polemiche a livello locale non mi sfiorano. Devo portare a casa ...