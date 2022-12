Lorenzo Biagiarelli | Selvaggia interviene su WhatsApp dalla Bortone | “Non è la verità!”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sabato è andata in onda la prima finale di Ballando con le Stelle e c’è stato l’atteso ripescaggio. Luisella Costamagna si è giocata il ritorno in gara coned ha avuto la meglio. Anche di questo hanno discusso ieri da Serenaa Oggi è un Altro Giorno. In studio Samuel Peron ha risposto ad un post Instagram diLucarelli ed ha precisato cheè uscito per il volere del pubblico. “non è uscito per colpa della giuria, ma per il volere popolare”. “non ha proprio ragione. Lui in realtà ha dimostrato di saper ballare. Il fatto che lui è il fidanzato della Lucarelli potrebbe averlo penalizzato. Non è stata la giuria a buttarlo fuori, ma il pubblico con il giudizio popolare. La giuria in realtà gli ha sempre dato ...