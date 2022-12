La strana storia delle patatine fritte in busta | inventate per una ragione assurda

Leggi su curiosauro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Oggi tra gli snack più amati da grandi e piccini, ladell’invenzioneinè davvero curiosa. Ecco come sono nate Chi non ha mai assaggiato le iconiche, gustose e salatissimein? Questi snack, capaci di ungere le dita e di mettere sete come poche altre cose al mondo, sono in assoluto tra i cibi più amati da grandi e piccini. Ideali da sgranocchiare durante l’aperitivo, ognuno ha una propria marca e tipologia preferita e guai a cambiarla!in(www.curiosauro.it)Leinsono perfette per un aperitivo improvvisato con gli amici, o per offrire loro qualcosa durante la visione di un film ...