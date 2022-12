Judo | Scutto e Giuffrida di bronzo al Masters di Gerusalemme

(Di martedì 20 dicembre 2022) Doppioin casa Italia aldi2022. In primo luogo infatti Assuntaha vinto con Morand, Stojadinov e Rishony, perdendo poi solo in semifinale con la Koga. Nella finale per ilperò ha dominato contro la kazaka Abuzhakynova, conquistando il podio. Odetteha invece sconfitto la Ballhaus, la Keldiyorova e ha perso la semifinale con la Giles. Nello spareggio per il podio ha però battuto l’israeliana Gefen Primo, conquistando la sua terza medaglia nei 52 kg in un. SportFace.

18.33 Infortunio per la francese Cysique che deve cedere: a vincere è la canadese Deguchi. 18.31 Si va al Golden Score. Gerusalemme – Prima giornata del JudoMasters a Gerusalemme ed è subito grande Italia. Gerusalemme ospiterà il World Judo Masters, appuntamento di chiusura di tutti gli eventi annuali dell'IJF World Tour. La manifestazione accoglierà circa 500 atleti provenienti da tutto il mondo, tra c ...