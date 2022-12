“Io esco | torno a casa” GF Vip 7 | il concorrente abbandona definitivamente | “Adesso basta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lo abbiamo racontato mille volte di Luca Salatino e la voglia di tornare adalla sua Soraia. Stavolta però, lo sta facendo davvero e il motivo è semplice: sono scadute le penali del GF Vip 7. Cosa significa? In pratica, nel contratto che ogni gippone fa con la produzione del reality, c’è una clausola che ‘costringe’ ila restare in gioco (tranne eliminazioni ecc.) col rischio di una penale se si dovessere il gioco prima. Ora, da quello che si capisce, le penali per Luca Salatino terminano il 31 dicembre, quindi dal primo giorno del nuovo anno, il giovane potrà tornare adalla sua amata compagna. Per mesi l’ex pugile non ha fatto altro che piangere, lontano da lei, ora finalmente potrà riabbracciarla. Oltre a Salatino, anche tutti gli altri vipponi, la prossima settimana, dovranno ...