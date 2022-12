Identità digitale Spid | si va verso l' addio? Il piano del governo e le differenze con la carta di identità elettronica Cattaneo | risolveremo le criticità

(Di martedì 20 dicembre 2022)? Sì, no, forse. È un destino incerto quello che attende l'per accedere ai servizi della PA. Sono trentatrè milioni gli italiani che...

CorCom

... e per tutte le prestazioni telematiche di Inps, occorre essere in possesso di una delle seguenti credenziali alternative: Sistema Pubblico di( Spid ); Carta Nazionale dei Servizi (...A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti : 'Lavoriamo per un'unica, possibile migrazione a Cie '. Sarà gestita ... Carta di identità elettronica, il Governo vuole mettere fine al caos