Harry e Meghan | media senza freni | «Dovrebbero sfilare nudi | e la gente lanciare m***a» Sospeso un giornalista

Leggi su blog.libero

(Di martedì 20 dicembre 2022) A Londra non ne vogliono proprio sapere di lasciare in paceMarkle. La Duchessa moglie del principe, è infatti sempre più oggetto di offese da parte dei tabloid inglesi che non possono proprio perdonarle il fatto di avere rilasciato alcune dichiarazioni scottanti nella docuserie Netflix. Il Sun comunque, ha dovuto prendere provvedimenti contro un suo cronista. La vicenda Da quando Netflix ha messo in onda gli episodi della docuserie “”, a Buckingham Palace il clima è tesissimo e i Duchi di Sussex non sono visti di buon occhio a Londra. Men che meno dai tabloid che offendono pesantemente. Jeremy Clarkson, cronista del Sun, aveva scritto nella sua rubrica settimanale che sogna di vederenuda per le strade di Londra con la ...