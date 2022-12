TGCOM

In base alla riqualificazione del reato da parte della Cassazione, nel luglio 2022è stato però condannato per il reato di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 del codice penale), che ......e condannata assieme aper i due ordigni esplosi nella scuola allievi carabinieri di Fossano a Torino che non hanno provocato danni apersona. 1. La vicenda di Alfredoè ... Cospito, nessuna revoca per l'anarchico: resta al 41 bis | Ma è stop al processo E' stato confermato il 41bis per Alfredo Cospito, l'anarchico da quasi due mesi in sciopero della fame nel carcere di Sassari per protestare contro le sue condizioni di detenzione. Il Tribunale di sor ..."Le comunicazioni di Cospito con le realtà anarchiche all'esterno del circuito ... il gesto ("per un caso fortunato") aveva provocato "danni limitati alle cose" e nessun danno alle persone. Il ...