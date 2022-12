(Di martedì 20 dicembre 2022) Una chiave di lettura tra passato, presente e futuro. Ilitaliano sta vivendo un periodo particolare legato alle difficoltà gestionali e sportive che impediscono ai giovani di emergereaccadeva in passato. Tra i volti noti e vincenti del movimento del pedale c’è sicuramente. Classe 1965, il trentino fu capace di laurearsi campione del mondo al secondo anno da professionista nel 1988 e di vincere la Milano-Sanremo nel 1993 con altri piazzamenti di grande rilievo nelle corse di un giorno. Adessoè alle prese con la crescita dei corridori più giovani e quindi può offrire una panoramica assai completa sul sistema. Nel corso dell’ultima puntata di Bike2u, su Sport2u in collaborazione con OA Sport, condotta da Gian Luca Giardini, si è voluto porre l’accento proprio ...

OA Sport

... che ha assolto l'accusato davanti allo s concerto del mondo del, e che dovrà ora ... Cavorso, che insieme aFondriest aveva promosso la proposta di obbligare gli automobilisti a ...Gli under 23 saranno rappresentanti dai confermati Marco Cao, Giacomo Cazzola,Cetto, Riccardo Chesini e Andreas Presti, ai quali si aggiungeranno Samuele La Terra Pirrè direttamente dalla ... Ciclismo, Maurizio Fondriest: "Una pazzia far allenare un atleta juniores come un Under23" Maurizio Fondriest, manager sportivo e allenatore: si è raccontato in esclusiva ai microfoni della redazione di Footballnews24 ...La Sala convegni del Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze si è trasformata per tre ore circa nella sala del ciclismo toscano con 280 persone presenti e 170 premiazioni. Atleti, atlete ...