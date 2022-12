“Ci spiace | devi abbandonare il GF Vip” L’avviso di Signorini arriva tardi Fan contrariati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) GF Vip 7, nella puntata che ha visto l’uscita di Luca Salatino il televoto non si è fermato: ad essere costretto adla Casa è stato Charlie Gnocchi. Il voto del pubblico non gli ha lasciato scampo: solo l’8% ha voltato per salvarlo contro il 30% incassato da Giaele, il 25% di Antonino, il 13% di Patrizia, il 12% di Attilio e il 12% di Sarah. Questa volta l’eliminazione per Gnocchi è definitiva, poiché ha già trovato lo scorso lunedì il biglietto di ritorno nel bussolotto. Una decisione che i fan non hanno preso benissimo: Charlie Gnocchi è stato infatti uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Celebri i suoi scontri con Daniele Dal Moro. Tutto era cominciato quando Charlie Gnocchi, senza microfono, si è avvicinato a Daniele Dal Moro. “Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip”, aveva detto l’ex tronista di Uomini e Donne. La ...