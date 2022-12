Antonella Fiordelisi accusa Ginevra in sua assenza | ma il web la smentisce

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 dicembre 2022)ieri non ha sopportato la clip vista durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 7. In essa infatti ha visto esattamente cosa pensano le donne della Casa di lei. In particolare a turbarla sembra sia stato il giudizio diLamborghini, rea di averlata di essere stata gelosa di Antonino Spinalbese, suo primo interesse dentro il reality show. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le accuse disuLamborghini Le schermaglie della fidanzata di Edoardo Donnamaria non finiscono mai al Grande Fratello Vip 7. La schermitrice è sempre al centro delle critiche per i suoi comportamenti. Nella clip di ieri sera è apparsa una vera e propria coalizione nella Casa contro di ...