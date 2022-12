Anna Oxa evita Giovanna Civitillo | «In Rai c’è una parte non favorevole L’immagine scelta da Matano è già tutto dire»

(Di martedì 20 dicembre 2022)OxaGiova La Vita intta C’è del divismo,bbe Fiorello. A un mese e mezzo dal Festival di Sanremo 2023, fa già parlare di séOxa, la cui attesa per il ritorno in gara avrebbe già saziato i nostalgici. Invece no, la cantante di Senza pietà ha voluto osare “scanzando” la povera Giov, inviata de La Vita intta a Sanremo, rea di volerla intervistare come il resto del cast. E’ successo la sera della finale di Sanremo Giovani al Teatro del Casinò della città dei fiori, in cui i Big hannocipato per annunciare i titoli della canzoni in gara e, a fine serata, per la consueta foto di gruppo. La trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto ...

Corriere TV

Sta diventando una slavina la mancata intervista dia Giovanna Civitillo , inviata de La Vita in diretta ma soprattutto moglie di Amadeus , il direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo stesso Festival a cui laparteciperà il prossimo ...PH: Wikimedia commons Iaconianni family - Fotoguru.ite la moglie di Amadeus: è polemica , e non si arresta a distanza di qualche giorno dai fatti. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2023, non si ferma con Giovanna Civitillo e non ... Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non si ferma per l’intervista, imbarazzo in studio È l’artista in gara più temuta e attesa. Anna Oxa è ritornata in Rai per presentare la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo.Anna Oxa ha snobbato Giovanna Civitello, la moglie di Amadeus, durante Sanremo Giovani: la spiegazione della cantante.