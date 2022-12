A quale attaccante si ispira Raspadori? Risposta a sorpresa | è un argentino

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’del Napoli, Giacomo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi trattati, anche quello relativo al suo idolo d’infanzia. Ecco quanto evidenziato: Il mio idolo? Ho avuto il Kun Agüero come modello da subito, mi colpiva quella puntuale capacità di essere decisivo. Mai gol inutili, uomo determinante nelle situazioni più scabrose e come lui, per certi versi, anche Tevez e Rooney. Benzema davanti a Lewandowski, di quelli che hanno esperienza e curriculum. Degli emergenti, ammesso che si possano definire tali, Haaland e Osimhen. Napoli(Getty Images) Panchina a Osimhen? Sono preparato: Julian Alvarez, neocampione del mondo, al City ha giocato solo 356’. Neanche Haaland scherza… È la dura legge dei grandi club, va in campo chi merita e chi sta fuori cerca di afferrare le ...

