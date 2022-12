Via lo Spid per la Carta d’identità digitale che è gratis | la proposta che fa impazzire la sinistra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Abbiamo scoperto che lava pazza per lo: da complicato feticcio della burocrazia, a nuovo totem dell’opposizione. A dar fuoco alle polveri del centrol’annuncio di sabato scorso del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti. «Cerchiamo di spegnere gradualmente lo– ha annunciato Butti sabato alla platea di FdI a piazza del Popolo – che raccoglie una serie di identità digitali e facilitare l’azione delle nostre imprese e dei cittadini con la Pubblica amministrazione. D’accordo tutti dobbiamo cominciare a spegnere loe avere laelettronica come unica identità». Butti (sottosegretario con delega all’Innovazione): “Cerchiamo di spegnere ...

Il governo vuole abolire lo Spid , l'identità digitale già in possesso di oltre trenta milioni di italiane e italiani. Un'intenzione che si evince dalle parole del sottosegretario con delega all'Innov ...L'identità elettronica che non piace al sottosegretario all'Innovazione Butti dovrebbe sparire perché 'difficile da usare per gli anziani' ...