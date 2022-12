Via la norma sul Pos nel maxi emendamento alla manovra

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La contestatasul limite per i pagamenti con il pos, osteggiata dall'Europa, è stata tola dalcon le modifiche stabilite dal Governoeconomica. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, «Nell'che presenterà il governo è prevista l'eliminazione dellativa relativa al Pos. Argomento che rimettiamovalutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni». E sempre sul Pos la premier Meloni ha affermato: «Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli ...