Turbolenze in volo | choc sull' aereo Phoenix - Honolulu | 11 feriti

la Repubblica

Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, ha affermato che ilera pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Il direttore dei servizi medici di emergenza di ...... era stato emesso un avviso meteorologico per temporali sulle aree previste dalla rotta di. L'... ma non aveva avvertito la particolare zona d'aria in cui si sono verificate le: lo ha ... Usa, undici feriti gravi per turbolenze in volo verso Honolulu Una grave turbolenza ha scosso un volo da Phoenix a Honolulu domenica, ferendo gravemente 11 persone. Un funzionario della Hawaiian Airlines ha definito l'evento isolato e insolito. Jon Snook, chief o ...(LaPresse) Una grave turbolenza ha scosso un volo da Phoenix a Honolulu domenica, ferendo gravemente 11 persone. Un funzionario della Hawaiian Airlines ha ...