Quando un cane "vinse" la Coppa del mondo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I vertici di Scotland Yard si trovano nella seccante circostanza di dover dare spiegazioni alla stampa. E sanno benissimo cheavranno finito con i giornalisti il corpo di polizia verrà declassato a zimbello nazionale. D’altra parte la storia è così singolare che genera preoccupazione e ironia, anche se in parti non del tutto uguali. È domenica 20 marzo del 1966 e il Trofeo Rimet è appena sparito dalla Central Hall di Westminster. Un contrattempo grottesco per un paese che quattro mesi più tardi deve ospitare il Mondiale. I primi rilievi sono sconfortanti. Il Trofeo è stato prestato a una nota casa filatelica, la Stanley Gibbons, per essere esposto in una mostra dal titolo: "Lo sport e i francobolli". Poi, dopo neanche un giorno, qualcuno ha smontato tre viti dalla maniglia della porta che immette nella Central Hall, ha rimosso il lucchetto, ha forzato ...