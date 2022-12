Morte di Lando Buzzanca | le parole choc della compagna | “È stato ucciso”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ladiil celebre attore che si è spento ieri a Villa Speranza a Roma, sta creando polemiche iniziate ancor prima del suo decesso. Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare delle sue condizioni di salute, anche il suo medico, Flavio Tomaselli, era intervenuto per sottolineare le gravi condizioni di salute in cui versava, spiegando: “è magrissimo, bloccato a letto o su sedia a rotelle, perdita del movimento che era presente un anno fa”. Le polemiche prima e dopo ladell’attore Dopo lale polemiche non solo non sono smesse, ma sono anche aumentate. È stata ladell’attore, FrancescaValle, a lanciare accuse gravi: “ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete. Era ...

'Tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonatoin una Rsa contro la sua volontà. A ciò si contrappongono ...Ieri è stata annunciata ladiBuzzanca . Il popolare attore è morto all'età di 87 anni a Villa Speranza a Roma. In queste ultime settimane Barbara d'Urso ha parlato abbondantemente a Pomeriggio Cinque delle sue ... Lando Buzzanca, il dolore per la morte e lo scontro sulle cure tra la famiglia e la nuova compagna «Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui». Con queste parole il figlio Massimiliano ha confermato la morte del padre Lando Buzzanca, 87enne. Il ...