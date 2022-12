Metti una sera in Parrocchia con il Libraio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È venerdì 16 dicembre. È buio, sono le nove die c’è un tempo da cani. Sotto una pioggia battente che si alterna a momenti di calma, in una di quellete di tardo autunno nelle quali Roma mostra il volto del disagio (strade allagate, sottopassi impraticabili, metropolitane ferme) un pugno di generosi aficionados della Libreria Pagina 348 affolla la salale del quartiere Eur Ferratella per la festa di Natale della Libreria. Potremmo chiuderlo qui l’articolo: c’è un gruppo di persone, molte non giovani, che è pronto ad esserci (e non tutti vengono da vicino, nel quartiere) per essere comunità. Intervengono anche tre ospiti di rilievo, giunti dagli angoli più o meno remoti della capitale (Prati, Vigna Clara e Torpignattara) in ordine “da Tuttocittà” il giornalista e scrittore Concetto Vecchio, l’autrice e sceneggiatrice, ...