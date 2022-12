Manovra | Fico | ' nuovo taglio rdc è attacco a stato sociale | abbandonati più fragili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'al reddito di cittadinanza è un errore clamoroso e l'ennesimoallo: un altroalle mensilità prima dell'abolizione definitiva significa mettere in enorme difltà milioni di italiani. Questanon tutela in alcun modo le persone più". Lo dice all'Adnkronos Roberto, ex presidente della Camera e volto storico del M5S, commentando l'ulteriore 'sforbiciata' da 8 a 7 mesi del reddito di cittadinanza, nel 2023, per i beneficiari considerati 'occupabili', tra le ultime modifiche apportate dal governo alla