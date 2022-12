Il 21 dicembre scatta lo switch-off della codifica MPEG-2 Cosa c' è da sapere

WIRED Italia

... prodotta più energia di quanta ne è servita per avviarla Il 16c è sciopero generale in Italia: le città e i settori coinvolti " Ala prima fase del nuovo digitale terrestre:...... prodotta più energia di quanta ne è servita per avviarla Il 16c è sciopero generale in Italia: le città e i settori coinvolti " Ala prima fase del nuovo digitale terrestre:... Digitale terrestre, a dicembre via allo switch-off: cosa c'è da sapere Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Prestito di ebook e di dispositivi di lettura digitale, laboratori di scrittura creativa applicata alla musica rap e corsi di formazione per la realizzazione di animazioni in stop-motion. C'è anche qu ...