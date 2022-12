Il Foglio

Saltando da un girone all'altro, eccoitaliani africanisti, a prescindere da differenze statali, storiche e sociali: progressisti, cattolici,, anticolonialisti, sankaristi. Quelli che ...... eaccademici non dovrebbero essere costretti a scegliere tra la ricerca di soluzioni ... Non è poi un caso che tutto ciò stia accadendo in Regno Unito, Paese in cui movimenticome ... Gli ecologisti che sognano segretamente di instaurare una “climatocrazia” “Sono favorevole a un sistema comunista: ricchi o poveri, avrete diritto a tre o quattro voli in aereo in tutta la vostra vita”, scrive il Figaro l'8 dicembre ...Volenti o nolenti gli spot di Natale raccontano le epoche che attraversano ... movimento culturale e forma di attivismo ecologista e inclusiva: focus sui trend dedicato alle città laboratorio per il ...