Fisco | registrare contratto comodato? Da 20 dicembre si fa via web

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA – La registrazione dei contratti did’uso arriva online. Da domani, 20, sarà disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (, eventuali planimetrie etc). Questa possibilità viene resa operativa da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che approva il modello “Registrazione di atto privato” (“Rap”) da compilare e inviare esclusivamente in via telematica. La novità – informa una nota dell’Agenzia delle Entrate – sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita. Per questo adempimento era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza ...