Eros Ramazzotti si confessa | “Sono single | Michelle Hunziker è stato il mio grande amore”

(Di lunedì 19 dicembre 2022)sta vivendo un momento particolare della sua vita, che lo porterà a breve a diventare nonno per la prima volta grazie ad Aurora, che ad aprile 2023 partorirà un maschio, frutto dell’con Goffredo Cerza. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantante ha rivelato quanto sia emozionato per questa dolce novità in arrivo: “Diventerò nonno. Questa novità mi colpisce e mi emoziona. All’inizio è stata una notizia aspettata. Aurora e il compagnodue che si amano. Lorodavvero una coppia bellissima. Il loro è unbello e profondo, forte e vero ed è un esempio. Auri è una ragazza pronta per questo, ha unatesta. Ha sempre fatto tutto da sola senza l’aiuto di nessuno.molto fiero di lei”. Il cantautore ha ...

Confidenze in tv per il cantante che dice: "Bisogna amare sempre, sotto ogni forma"in tv a cuore aperto: 'Sono single. Trovare l'amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia. È un amore diverso, però... è tutto su di loro. Se si incontra l'...Nella lunga intervista rilasciata a Mara Venier ripercorre alcune tappe della sua carriera e sulla vita privata: "Trovare l'amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia. È un'... Eros Ramazzotti: “Sono single, il mio grande amore è stata Michelle” Eros Ramazzotti confessa di avere un legame speciale con la sua ex MIchelle Hunziker, che considera il suo grande amore.Anche la famiglia di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, ha voluto dire addio a Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto lo scorso 16 dicembre… Leggi ...