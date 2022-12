Borsa | Milano incerta | bene Saipem e Tim | giù Mps

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Prima seduta della settimanaper ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,02% a 23.683 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,02% a quota 25.712. Passati i grandi ...

Prima seduta della settimana incerta per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,02% a 23.683 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,02% a quota 25.712. Passati i grandi movimenti sulle scelte delle banche centrali, ...Alla chiusuraperde il poco smalto delle ore precedenti fermandosi a - 0,02%. Sono moderatamente positive Parigi +0,32%, Francoforte +0,34%, Madrid +0,3%, Amsterdam +0,1%. Londra sale dello 0,... Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,02% La Borsa di Milano (+0,8%) accelera, spinta dall'energia e dalle utility. Vola Nexi (+4%), mentre si guarda alle decisioni sulla norma per i Pos. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 213… Leggi ...Prezzo gas -7,5% a 106,7 euro/Mwh dopo accordo price cap Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Il tentativo di rimbalzo delle ...