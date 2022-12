Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilsi è ritrovato a,gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina,ecco il report ufficiale del club : Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Di seguito il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico.Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Primo giorno diper Anguissa, Lozano e Olivera che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale ai Mondiali. I tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo.Politano ha svolto seduta con la squadra. Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente...

