Addio Mihajlovic | la Lazio arriva ai funerali con l' aquila Olimpia

Agenzia ANSA

Roma,a Sinisa: la diretta Già ieri alcuni ex calciatori dicome Soriano e Arnautovic erano andati alla camera ardente aperta in Campidoglio.... e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinia. ... Viktorija, 25 anni, cita Eugenio Montale per l'a Sinisa: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio E’ iniziato da poco il funerale solenne di Sinisa Mihajlovic a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. Fra i tanti intervenuti, gente comune, autorità ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.