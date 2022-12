Abatantuono | «A inizio carriera badavo soprattutto al denaro Ho rischiato di bruciarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Verità intervista Diego. “Improvvisamente Natale” è il titolo del suo ultimo film, su Amazon Prime. E’ pure in libreria: ha scritto con Giorgio Teruzzi, per Einaudi, “Si potrebbe andare tutti al mio funerale”. Dice che ha perso il conto dei film che ha fatto. «Faccio fatica a contarli. Alcuni sono passati sia in tv sia al cinema. Per fare un esempio, Il segreto del Sahara, girato in pellicola, era sia per la tv sia per il cinema. Insomma, quando me lo chiedo io rispondo 100 e faccio prima». Il primo film dirisale al 1976. «Andai ad accompagnare i Gatti di vicolo Miracoli a un provino e il regista, Romolo Guerrieri, mi chiese se volessi fare la parte del balordo in Liberi armati e pericolosi. Dissi di sì, mi domandò se avessi la patente. Non la avevo,mentii. Poi sul set avrei dovuto fare una sgommata con la macchina e ...