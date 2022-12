Tiafoe | che omaggio a Serena e Venus Williams | ' Non sarei qui senza di loro'

LiveTennis.it

Quell'esperienza mi ha fatto capireavrei voluto usare il tennis per aiutare me stesso e i miei genitorihanno sacrificato così tanto".: "Sogno di essere il LeBron James del tennis" ...Frances: 'Vorrei essere ricordato' 'Sarò brutalmente onesto' ha detto con un sorriso ... Ricordoquando avevo sette anni le vidi giocare contro in finale a Wimbledon l'una contro l'altra. Fu ... Tiafoe sottolinea l'importanza di Serena e Venus Williams per il tennis Nel 2013 Michelle Major e Maiken Baird, veterani della rete tv ABC, realizzarono un documentario su Serena e Venus Williams. Per ...Frances Tiafoe sfrutta la stima nei confronti delle sorelle Williams per lanciare un messaggio forte. E spera che sempre più afroamericani si avvicinino al tennis ...