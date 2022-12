Strada pericolosa e automobilisti incauti | ancora un incidente lungo la Telese-Caianello

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGioia Sannitica (Ce) –in seratala Telesina, nel territorio casertano di Gioia Sannitica. Impatto tra due auto incolonnate sulrettilineo in attesa del verde del semaforo, posizionato per i lavori di adeguamento della carreggiata. Il bilancio parla di un ferito, immediatamente trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, cittadina dalla quale sono arrivati anche i Carabinieri prontamente allertati. Disagi alla circolazione. E questoè l’antipasto dell’intervento di Andrea Pamparana che, domani, riaccenderà i riflettori sulla pericolosità della Telesina, sui disagi per gli, le buche e i rattoppi. Il tutto nel corso della rubrica del Tg5 ‘L’indignato Speciale’. Tutto giusto, sicuramente importante, visto che si tratta di un ...

anteprima24.it

