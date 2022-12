Speed skating | Davide Ghiotto ha vinto ma…nella Division B un canadese ha fatto 12 secondi meglio!

OA Sport

Nella tarda serata italiana di ieri a Calgary, in Canada, nella quarta tappa della Coppa del Mondo di2022 - 2023, la seconda consecutiva sul ghiaccio nordamericano, Davide Ghiotto ha centrato il primo successo in carriera nel circuito maggiore dominando i 10000 metri. L'azzurro, ...... saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, short track, sci alpinismo, bob,, biathlon e slittino ... Speed skating, SUPREMO Davide Ghiotto! Sbaraglia tutti e domina i 10000 metri in Coppa del Mondo a Calgary! World record holder Miho Tagaki of Japan shook off fatigue to win her third World Cup women's 1,500m gold this season at the fourth stop in Calgary, Canada on Saturday. Having competed in the 500m and ...Check out our sports section for the latest news and analysis. Care for a wager Head to our sports betting section for news and odds. When you expect to step on the podium, even a narrow third-place ...