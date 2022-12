Ron Howard potrebbe tornare a recitare… se lo chiamasse sua figlia!

Leggi su screenworld

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ronha dichiarato che un giornoa recitare, ma che probabilmente ciò accadrebbe solo in un progetto diretto dalla figlia Bryce. In un’intervista concessa per il podcast Variety Awards’ Circuit, dell’omonima rivista,ha dichiarato “Se dovesse succedere (che io torni a recitare, ndr) sarà probabilmente perché Bryce mi avrà chiamato per dirmi: “Papà, ho bisogno di te per questo ruolo” oppure “Papà, devi venire”. E allora io verrei di corsa, e andrei di filato a sedermi sulla sedia della sala trucco.”, tuttavia, non crede che la cosa si verificherà molto presto: “Bryce è molto meticolosa e sagace… a meno che non ci sia un ruolo fatto apposta per me, non mi chiamerà mai. E se dovesse farlo, vorrei prima partecipare a un provino. In caso contrario, ne sarei abbastanza ...