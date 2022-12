Mihajlovic | tutto il Bologna a Roma nel dolore più grande

La Repubblica

Al funerale dici saràil Bologna . Nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, domani mattina alle ore 11, si presenterà la squadra rossoblù al completo e ci saranno anche i dirigenti, gli ...'I romani, ma non solo, con questo grande abbraccio hanno dimostratol'affetto che hanno ... entrando nella Sala della Protomoteca, visibilmente commosso ha salutato il feretro die i ... Di Vaio: "Tutto il Bologna lunedì ai funerali di Sinisa Mihajlovic" Tanti tifosi presenti, anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa Il lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutto il mondo del calcio, italiano e non solo. Tantissimi colleghi, ...Luciano Spalletti ha fatto visita questa mattina alla camera ardente per dare il suo ultimo saluto a Mihajlovic. Il tecnico del Napoli, ai microfoni dei cronisti presenti, ha rilasciato ...