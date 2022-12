La Russa | ' ' Mihajlovic un combattente' '

Corriere TV

... e l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, e il presidente del Senato, Ignazio La, che ha voluto rendere omaggio a, dichiarando: "È un combattente, lo è stato dal primo giorno ...Le parole del Presidente del Senato Ignazio Lache questa mattina si è recato in Campidoglio alla camera ardente per Sinisa ... La Russa: «Mihajlovic è stato un combattente fino all'ultimo, con grande coraggio» Scomparsa Mihajlovic, aperta la camera ardente in Campidoglio a Roma per l’ultimo saluto. Tanti tifosi presenti, anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa Il lutto per la morte di Sinisa ...Sono già migliaia le persone in fila in Campidoglio, a Roma, per la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore ...