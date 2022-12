Francesco Orlando su Proust | un Io freudo-marxista prende in analisi il «Je qui n’est pas moi»

(Di domenica 18 dicembre 2022) In principio c’è una celebre frase del Contre Sainte-Beuve, in cuisostiene che le opere letterarie nascono da un Io diverso e più profondo di quello che si manifesta L'articolo proviene da il manifesto.

www.comune.bagheria.pa.it

... come dice PierMajorino, il candidato alle regionali in Lombardia. Perche' Letta - oltre ... In piazza si vedono Antonio Misiani, Beatrice Lorenzin, Gianni Cuperlo, Andrea. Gli ...... Gaetano Salerno, Calogero Mazzola, Gaspare Milicia, Maria Grazia, Antonietta Barresi, ... Francesca Pellegrino, Antonino Bertolino, Erik Anzalone, Cataldo Anzalone, Ignazio Anselmo,... “I mercoledì della lettura”: Presentazione del libro: “Il silenzio del ... È stato sottoscritto a Capo d’Orlando il “Protocollo di Rete” delle comunità energetiche rinnovabili e sociali grazie all’iniziativa avviata dal ...Doppio spettacolo inedito che il comico napoletano presenta per la prima volta nella sua città. Dopo il sold out dell’appuntamento delle ore 21 Francesco Arienzo raddoppia con uno spettacolo alle ore ...